Vene reservid võivad olla otsakorral. Grosberg: ukrainlased on sammuke lähemal sellele, et klaasi mõra lüüa

Ta lisas, sel nädalal on veel vallandatud ka üks vene kindral, 58. armee ülem Popov. „Põhjuseks oli Popovi väga ausad väljaütlemised ja ettekanded nii kindralstaapi ja seda kinnitavad ka lekkinud audiosalvestised, kus Popov räägib millises seisus on tema armee, üritades kaitsta Ukraina rünnakute vastu,“ ütles Grosberg.

Lõuna suundades on ukrainlased aga suurendanud enda poolt hõivatud ala. Kolonel toob välja, et Zaporižžja ja Velika Novosilka suunad on olnud ka kogu selle rünnakutegevuse algusest saadik kõige edukamad. „Täppislöökidega jätkuvalt kurnatakse Vene Föderatsiooni relvajõude kaugel tagalas. Ka sel nädalal õnnestus elimineerida järjekordne Vene Föderatsiooni kindral,“ rääkis Grosberg.

„Juba kevadest, just eriti põhja ja lõuna suunas paiknevad õhudessantväelased on nende operatsioonide tulemusena seotud, kannavad kaotusi ja selle tulemusena ei ole võimalik neid reservina kuskil kasutada ja kuskile mujale suunda ümber paisata,“ ütles Grosberg.

Grosbergi sõnul on viimastel nädalatel Ukraina jõud suutnud vallutada võtmemaastikke – kõrgendikke Bahmutis, mille tulemusel suudetakse kogu Bahmuti linna suurtükitulega kontrollida. Vene Föderatsioonil on relvade ja laskemoona varustamine muutunud keerulisemaks.

„Kirde suunal, Svjatove ja Kupjanski piirkonnas, on kõige rohkem Vene Föderatsioon viinud läbi rünnakuid, saavutanud ka mõningast edu seal,“ rääkis Grosberg. Taktikalisele läbimurdele siiski veel lähedale ei olda. „Nende eesmärk on meie hinnangul sundida Ukraina reservi ja mõningaid üksuseid näiteks Bahmuti alt ära tooma.“

Grosbergi sõnul olevat Popov toonud välja sealt veel rida põhjuseid – näiteks juba pikka aega rindel viibinud üksusi ei roteerita ning ukrainlaste suurtükituli kulutab vene sõjaväelasi väga palju. Samas puudub igasugune Vene Föderatsiooni poolne vastusuurtükiväetuli, kuna puudu on nii vastusuurtükiväetule radaritest kui laskemoonast.

Sellest saab järeldada Grosbergi sõnul seda, et venelaste relvajõudude reservid on kas väga väikesed ja lõpu korral või juba otsas. „Kui üksusi ei suudeta rindelt roteerida, siis see just seda indikeerib.“

„Ukrainlased on sammuke lähemal selles, et klaasi mõra lüüa ja kui sinna mõra peale piisavalt pigistada, siis hiljem see ka katki läheb ja on võimalik suuremat sorti edu saavutada,“ lisas Grosberg.

Wagneri väed on liikvel

Pressikonverentsi lõpus rääkis kolonel pisut ka Wagneri tegemistest. Viimase nädala jooksul olevat Wagneri üksused üle andnud oma raskerelvastust ja relvastust Vene kaitseministeeriumile. On ka esimesed indikatsioonid sellest, et Wagneri isikkoosseisu esimesed liikumised Ukrainast välja on alanud ja tõenäoliselt Valgevene suunal.

Pärast Wagneri mässu on kaadrite hulgas läbi viidud ka suurpuhastus ja viimaste nädalate jooksul on koloneli sõnul ilmselt kinni peetud suurusjärgus umbes 13 vanemohvitseri ja umbes 15 ohvitseri on vallandatud, kuna neid seostati ühel või teisel moel Wagneri mässu või selle toetamisega.

„Selline tegevus ei olnud üllatus, seda oli oodata, et selliseid asju juhtub. Tõenäoliselt sai Putin oma nimekirja valmis ja nüüd elimineeritakse neid, keda enam usaldusväärseks pidada ei saa,“ ütles Grosberg.