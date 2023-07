VIDEO | India kosmoselaev alustas lendu Kuule

Umbes 16 minutit hiljem teatas ISRO lennujuhtimiskeskus, et raketil õnnestus edukalt viia maandur Chandrayaan-3 Maa orbiidile ja see hakkab liikuma Kuu suunas.

Kui see missioon õnnestub, saab Indiast neljas riik maailmas, kellel on õnnestunud kontrollitud maandumine Kuu pinnale. Seni on see õnnestunud USA-l, Nõukogude Liidul ja Hiinal.