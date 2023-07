VIDEO ja FOTOD | Kohila vallas põrkasid kokku rong ja sõiduauto. Hukkus 4-aastane laps

Traagilise liiklusõnnetuse asjaolusid selgitatakse kriminaalmenetluses. Elroni kodulehel on kirjas, et Tallinn-Rapla reis on asendatud bussiga.

Kohapeal viibiv Delfi lugeja kirjeldas, et auto sõitis külje pealt rongile sisse. Kohapeal on mitu tuletõrje, politsei ja kiirabi brigaadi. Lugeja kirjelduse järgi lasi rong pikalt sireeni ja siis pidurdas järsult. Reisija nägi rongiaknast, kuidas auto lendas rongist eemale.

Kohalik elanik rääkis Delfile, et see ülesõit on hooldamata ja võssa kasvanud. „Iga kord, kui meile selle tee kaudu külalised tulevad, paneme neile südamele, et nad rongi vaataksid,“ lisas ta.