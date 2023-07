Jaksonit tundvad Aruküla noored rääkisid, et ta ongi säärane, kes kisub tüli üles ja kipub teisi ähvardama. „Aga et nuga – küll on kõva mees...“ ütles üks neist irooniaga. Peagi saab Jakson ise kohtus rääkida oma versiooni sellest, mis juhtus.

FOTO: Andres Putting | Delfi Meedia