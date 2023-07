Teie sõnum oli see, Parvel Pruunsillalt saadud annetus tuleb kindlasti tagasi maksta ja nüüd on erakonna juhatus niimoodi ka otsustanud. Aga ei ole ka kellelegi saladus, et Keskerakonna rahaline seis ei ole just kõige roosilisem. Kuidas kavatsete erakonna rahalist seisu parandada?

Ükski ühekordne rahasüst süsteemseid probleeme ei lahenda. Meil kahjuks tekkis selline illusioon, et kui tuleb ühekordne annetus, ükskõik kui suur see annetus on, siis sellega saab lahendada kõiki probleeme. [See] ei ole võimalik...