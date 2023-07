VIDEO | Kiik tagastamata suurest annetusest: endiselt kehtib Keskerakonna juhatuse otsus, et summa tuleb tagastada

Mihhail Kõlvarti kõrval esimeheks kandideeriv Tanel Kiik ütles, et kongressi septembrisse lükkamise otsus oli konsensuslik. Kongressi edasilükkamise soov tuli eile Keskerakonna piirkonna juhtidelt. Nad kirjutasid erakonna esimehele ja juhatusele, et erakorralise kongressi kokkukutsumine on vägagi tervitatud idee ja annab võimaluse üle saada esile kerkinud pingetest erakonna sees.