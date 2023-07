VIDEOD ja FOTOD | Tartu valis Süku pale. Tuleb „Paabel“

Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus on varem öelnud, et võidutöö ei ole siiski veel lõplik lahendus. „Tegemist on projekteerimise mõistes esimese etapiga ja võidutööd arendatakse edasistes etappides palju edasi. Kõike me veel ei tea, kõike on raske hinnata, aga edaspidi minnakse järjest täpsemaks,“ ütles ta.