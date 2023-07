„Mõlemad valikud on kehvakesed.“ Martin Helme andis hinnangu Keskerakonna juhikandidaatidele

ERR uuris Martin Helmelt, kumb Keskerakonna juhikandidaat oleks EKRE-le parem koostööpartner, kas Tanel Kiik või Mihhail Kõlvart. Helme sõnul on mõlemad valikud kehvakesed. „Kui Mihhail Kõlvartist peaks saama erakonna esimees, siis ükskõik, mida ta räägib, ikkagi muutub see erakond põhimõtteliselt Põhja-Eesti, ütleme siis Tallinna ja Ida-Virumaa erakonnaks,“ ütles ta intervjuus ERR-ile. Kuigi lisas, et väärtusküsimustes liiguks Kõlvarti juhtimisel erakond konservatiivsemas suunas.