Biden andis mõista, et ootab sõjale Ukrainas kompromisslahendust

„Ma arvan, et sõda ei saa kesta aastaid,“ ütles Biden ajakirjanikele. „Ma arvan, et Venemaa ei suuda sõda igavesti üleval pidada.“ Bideni hinnangul ei ole Moskval selleks ressursse ega võimet.

„Ma arvan, et tulevad asjaolud, kus president Putin otsustab lõpuks, et see ei ole Venemaa huvides majanduslikult, poliitiliselt ega muus mõttes,“ lisas Biden.

Kuigi paljud tema administratsioonis ja liitlaste valitsustes on olnud pettunud Ukraina vastupealetungi tempos, ütles Biden, et tema loodab, et see tekitab eelduse rahuläbirääkimisteks.

„Minu lootus on ja minu ootus on, et te näete, et Ukraina liigub pealetungil märkimisväärselt edasi ja see tekitab asja käigus läbi räägitud kokkuleppe,“ ütles Biden.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on korduvalt öelnud, et sõda saab lõppeda alles siis, kui Venemaa oma väed välja tõmbab, kaasa arvatud Krimmist.

Sel nädalal toimunud NATO tippkohtumisel Vilniuses oli Tšehhi president Petr Pavel üks neist, kes hoiatas, et Ukraina edu puudumine lahinguväljal viib tõenäoliselt läbirääkimisteni selle alusel, kuhu Ukraina käesoleva aasta lõpuks välja jõuab.