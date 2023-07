VIDEO ja BLOGI | Mihhail Kõlvart eitab erakonna lõhkumist: minu jaoks oli see emotsionaalselt raske nädal

Erakonna juhtivad liikmed arutasid ettepanekut korraldada erakorraline kongress, mille tegi partei tänane esimees Jüri Ratas, kes ise on lubanud ameti maha panna ja seal esimeheks mitte kandideerida.

Kella 10.20 ajal ütles Tanel Kiik Delfile, et juhatus otsustas täna konsensuslikult kokku kutsuda erakorralise kongressi Paides. Kui algselt pidi see toimuma augustis, siis Kõlvarti leeri nõudel lükati 10. septembrile. Kongressi toimumine tuleb veel heaks kiita partei volikogu, mis koguneb 22. juulil Põltsamaal.

Ajakirjanikud kokku kutsunud Kõlvart tõdes, et ei suutnud veel eile uskuda, et Ratas ja Kiik võiksid kompromissiga nõus olla, aga on õnnelik, et see nii siiski läks. „Mida rohkem saab sisulisi debatte pidada, seda konstruktiivsem on arutelu,“ ütles Kõlvart.

Tulevikus Kõlvart väga loodab, et erakonna liikmete suhtes ei tule enam selliseid sõnumeid, et keegi lõhub erakonda. „Me ei taha mingit kohtuvaidlust, me soovime, et erakond läheks rahus edasi ja me ei tulnud siia arveid klaarima ega otsustama, kellel on õigus. Me läheme rahulikult edasi.“

300 000-eurosest Pruunsilla annetusest Kõlvart täna pikalt rääkima ei soostunud. Väidetavalt sai ta isegi eilsest Aasa ja Aabi pangaskäigust teada meedia kaudu. „Kuna juba tekkis positiivne õhkkond, siis ma ei tahtnud seda rikkuda, sellepärast me seda teemat täna arutama ei hakanud,“ ütles Kõlvart. Kuna juhatus on otsuse teinud, on see siiani jõus, et annetus kantakse tagasi. Pangas toimunu tuli Kõlvartile üllatusena.

Varahommikul jäid Delfi kaamerate ette Keskerakonna kontorisse sisenenud riigikogu liikmed Vadim Belobrovtsev ja Andrei Korobeinik. Tolleks hetkes olid juba kohal esimees Ratas, Tanel Kiik, Mihhail Kõlvart ja Lauri Laats. Ülejäänud juhatuse liikmed osalevad koosolekul veebi teel.