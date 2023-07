OTSEPILT | Mihhail Kõlvarti leer annab erakorralise pressikonverentsi. Keskerakonna kongress lükati septembrisse

Erakonna juhtivad liikmed arutasid ettepanekut korraldada erakorraline kongress, mille tegi partei esimees Jüri Ratas, kes ise on lubanud ameti maha panna ja seal esimeheks mitte kandideerida.

Kella 10.20 ajal ütles Tanel Kiik Delfile, et Keskerakonna täna kogunenud juhatus otsustas konsensuslikult kokku kutsuda erakorralise kongressi Paides. Kui algselt pidi see toimuma augustis, siis Kõlvarti leeri soovil lükati 10. septembrile. Kongressi toimumise peab veel heaks kiitma erakonna volikogu, mis koguneb 22. juulil Põltsamaal.

Kongressi esindusnormiks saab olema 1:15 piirkonna liikmetest, lisaks on kongressi delegaadid volikogu liikmed, asutajaliikmed ning 10 valitud liiget seenioride kogust, naiskogust KENA ja noortekogust ehk kokku üle 1000 delegaadi.

Juhatus koguneb ajal, mil erakond on lõhki. Tüli parteis lahvatas pärast ärimees Parvel Pruunsilla (Isamaa) 300 000 euro suurust annetust. Erakonnas põhjustas see paksu verd ning möödunud nädalal otsustas Keskerakonna juhatus Mihhail Kõlvarti leeri juhtimisel, et raha tuleb tagastada. Tagastamise vastu olnud Jüri Ratase leer, kuhu kuulub teiste seas ka Tanel Kiik, jäi hääletusel alla.