OTSEBLOGI | Ukraina piirivalve: Venemaa on pea kõik oma sõjaväelased Valgevenest välja viinud

„Õnneks on Vene sõjaväelaste arv, kes olid Valgevene territooriumil ja osalesid õppustel, olid Valgevene polügoonidel, viimasel ajal ainult vähenenud. Veel kuni hiljutise ajani fikseerisime me selle arvu tasemel kuni 2000 sõjaväelast, aga praeguseks hetkeks on toimunud järjekordne rotatsioon ja praktiliselt kõik Vene sõjaväelased on Valgevene territooriumilt välja viidud,“ ütles Demtšenko.

Demtšenko märkis, et ei saa välistada, et mõne aja pärast saadetakse Valgevenesse uued Vene üksused ja et ka edaspidi kasutatakse Valgevenet Vene sõjaväelaste õppepolügoonina. Seni pole ega selliseid liikumisi märgatud.

„Olukord Valgevene piiril on täielikult kontrolli all. Piiri sellel suunal ei näe me, et vaenlasel oleks grupeeringut, mis suudaks uuesti Ukraina territooriumile sisse tungida. Vaatamata kõigele peame me olema valmis olukorra igasuguseks arenguks,“ lisas Demtšenko.