ÜRO: Sudaanist Darfuri piirkonnast leiti vähemalt 87 surnukehaga massihaud

ÜRO inimõiguste büroo edastab, et usaldusväärse teabe kohaselt osalesid tapatöös Sudaani poolsõjaväeline rühmitus ning nendega seotud Araabia relvarühmitused. Osa ohvritest kuulus etnilisse Aafrika masaliitide hõimu. Ohvrid maeti ühemeetrisesse hauda Geneina linna lähedale, vahendab organisatsioon.

ÜRO andmetel maeti esimesed 30 surnukeha 20. juunil. Järgnevatel päevadel maeti samasse hauda veel 50 surnukeha. Maetute seas oli seitse naist ja seitse last. Poolsõjaväeline rühmitus ning Araabia relvarühmitused sundisid kohalikke enda tuttavate ja lähedaste surnukehasid matma.

Sudaan on kannatanud vägivalla all alates aprilli keskpaigast, kui pinged sõjaväe ning poolsõjaväe vahel muutusid otseseks võitluseks. Darfur on olnud 12-nädalase konflikti üks epitsentreid, kus poolsõjaväeline rühmitus ning nende liitlased ründavad Aafrika etnilisi rühmi, vahendab AP News.