WSJ: Venemaa pidas Wagneri mässu tõttu kinni mitu kõrget sõjaväeametnikku

Täna ilmus Wall Street Journalis artikkel, mille kohaselt pidas Venemaa pärast mässu kinni 13 sõjaväeametnikku, kelle seas oli ka Surovikin. Kuigi mehele süüdistust ei esitatud, on ta ajalehe väitel koos endise kaitseministri asetäitja Mihhail Mizintseviga endiselt Moskvas vahi all.

Väidetavalt on Surovikin seotud Wagneri pealiku Jevgeni Prigožini ning juunis toimunud mässuga. New York Times edastab, et USA ametnikud usuvad, et Surovikin oli mässu tulekust teadlik. Samas ei ole nad kindlad, kas kindral ise selles osales.