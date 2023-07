Wagneriga seotud kindral Surovikin on Vene riigiduuma saadiku sõnul läinud puhkusele

Moskva duuma kaitsekomitee juht Andrei Kartapolov ütles sõnumirakendusse Telegram postitatud videos, et Surovikin pole hetkel kättesaadav.

Kinnitamata andmete kohaselt on Surovkin aga vahi alla võetud. Väidetavalt on Surovikin seotud Wagneri pealiku Jevgeni Prigožini ning juunis toimunud mässuga.

New York Times edastab, et USA ametnikud usuvad, et Surovikin oli mässu tulekust kindel. Samas ei ole nad kindlad, kas kindral ise selles osales.