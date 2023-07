Broilerifileest üllatusmunani. Kaupluseketti iseteeninduskassade abil petnud noor naine sai kohtus karistada

Selveri esindaja nendib, et on on väga igapäevane, et inimesed püüavad iseteeninduskassades petta. Ühes kaupluses „ostlemas“ käinud naine sai hiljuti kohtus karistada. Kui ta peaks katseaja tingimusi rikkuma, võib ees oodata pool aastat trellide taga.