Sündimus on võrreldes eelmise aastaga langenud üle kümne protsendi. „Kriiside ajal on langus üsna ootuspärane, eriti sel juhul kui kriise tuleb mitu üksteise otsa - koroonakriis, majanduskriis ja veel sõda,“ ütleb rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit.

Kuid tema sõnul tuleb arvestada lisaks kriisidele ka sellega, kui palju on meil parasjagu sünnitusealisi üldse ja kui palju on aktiivses sünnituseas naisi. „See on praegu mõnevõrra väiksem hulk kui kümmekond aastat tagasi,“ tõdeb ta.