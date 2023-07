VIDEO ja BLOGI | Kaja Kallas Pruunsilla ees ei vabandanud

Peaminister Kaja Kallas rääkis alustuseks NATO tippkohtumisest. „Me läksime sinna eesmärgiga, et kinnitada üle, et Venemaa on endiselt oht nii Euroopale kui ka NATOle, teiseks, et sellele ohule vastata me peame vastu võtma uued kaitseplaanid, kolmandaks, selleks, et kaitseplaanid täita sisuga, tuleb tõsta kaitseinvesteeringud ikkagi vähemalt 2 protsendile SKTst. Neljandaks Ukraina liitumise perspektiiv NATOga ja viiendaks Rootsi liitumine NATOga,“ loetles Kallas lisades, et kokkulepe saavutati ka õhukaitset puudutavas.