OTSEBLOGI | Zelenskõi: NATO tippkohtumisel õnnestus kõrvaldada kahtlused ja kahemõttelisused

„Väga tähtis: nende kahe tippkohtumise päevaga kõrvaldasime me igasugused kahtlused ja kahemõttelisused selle kohta, kas Ukraina saab olema NATO-s. Saab! Esimest korda ei ole mitte ainult kõik alliansi liikmed sellega nõus, vaid ka tuntav enamus alliansis toob seda energiliselt lähemale. Kunagi varem ei ole sõnad „te olete võrdsed võrdsete hulgas“ kõlanud NATO teistelt liikmetelt Ukraina jaoks tõesti sisuliselt. Nüüd mõistavad kõik: see on fakt – võrdsed võrdsete hulgas. Ja me kinnitame seda fakti kindlasti oma võidu ja NATO-sse astumisega,“ ütles Zelenskõi.