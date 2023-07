OTSEBLOGI | Ukraina kindral: kobarlaskemoon on USA-lt juba kätte saadud

„Me just saime selle kätte. Me ei ole seda veel kasutanud, aga see võib tuua radikaalse muutuse,“ ütles Tarnavskõi.

„Ka vaenlane mõistab, et selle laskemoona saamisega on meil eelis. Vaenlane loobub sellest osast maastikust, kus on võimalik seda kasutada,“ ütles Tarnavskõi.

Tarnavskõi sõnul hakkab Ukraina kõrgem sõjaline juhtkond otsustama, kus kobarmoona kasutada võib.

Tarnavskõi rõhutas kobarmoona tarvitamise piiranguid, öeldes, et selle kasutamine on keelatud tihedalt asustatud piirkondades, isegi kui need on Venemaa poolt okupeeritud.

USA on teatanud, et neil on Ukraina kirjalik kinnitus, et kobarmoona ei hakata kasutama piirkondades, kus on tsiviilisikud ja et selle kasutamist jälgitakse hilisemate demineerimisoperatsioonide jaoks.

„Venelased arvavad, et me kasutame seda rinde kõigis piirkondades,“ ütles Tarnavskõi. „See on väga vale. Aga nad on väga mures.“

USA on öelnud, et otsus anda Kiievile kobarlaskemoona tuleneb sellest, et Ukrainal on väga vähe tavalist laskemoona. Kobarlaskemoona saadetised on USA rahvusliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivani sõnul ajutised.