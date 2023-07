Asutuse pressinõunik Epp-Mare Kukemelk lausus Delfile, et kantselei majandamiskulud kokku on tänavu 2,367 miljonit eurot, millest on kulutatud 1,437 miljonit eurot ehk majandamiskulude eelarve täitmine on hetkel 61 protsenti. „Sealjuures tuleb märkida, et laekumata on veel hulk juunikuu arveid,“ lisas Kukemelk. Kokku on riigieelarve kohaselt kantselei tänavune eelarve veidi üle 6 miljoni euro (sealhulgas ka näiteks investeeringud jms).