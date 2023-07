Presidendi kantselei eelarve kipub lõhki minema. Tänavu saadi riigilt juba üks lisarahasüst

Presidendi kantselei pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk lausus Delfile, et kantselei majandamiskuludeks kokku on tänavu ette nähtud 2,367 miljonit eurot, millest on kulutatud 1,437 miljonit eurot. Niisiis on praeguseks täidetud 61% majandamiskulude eelarvest. „Sealjuures tuleb märkida, et laekumata on veel hulk juunikuu arveid,“ lisas Kukemelk. Kokku on kantselei tänavuses eelarves riigieelarve järgi veidi üle 6 miljoni euro (sealhulgas näiteks investeeringud jms).