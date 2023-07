Venemaal tapeti endine allveelaeva komandör. Täna peeti kinni arvatav mõrvar

Hommikujooksu tegevat Ržitskit tulistati selga ja rindu, vahendab Vene meedia. Telegrami kanal Baza edastab, et Ržitski tapnud kurjategija sai Strava spordirakenduse kaudu tema liikumist jälgida. Ržitski postitas regulaarselt teateid enda jooksudest ja jooksis peaaegu alati sama marsruuti mööda.

Kiiev süüdistas Ržitskit allveelaevalt tulnud raketirünnakus, väites, et ta oli sel ajal allveelaeva Krasnodar komandör. Ržitski pere ja sõbrad on aga Bazale väitnud, et ta lahkus Venemaa relvajõududest enne sõja algust.