DELFI VILNIUSES | „Ajas kananaha ihule, tüüpiline Zelenskõi.“ Kuidas reageerisid üllatuskõnele kohalikud?

Teisipäeva lõunal hakkas NATO tippkohtumise pressikeskuses levima kuulujutt, et õhtul kesklinnas toimuval heategevuslikul kontserdil astub muusikute kõrval kõnega üles ka Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Kontserdi korraldaja kinnituse peale kohale läinud Delfi leidis eest ootamas tuhandeid kohalikke, kes olid samuti haisu ninna saanud. Paljud neist olid Zelenskõi nägemisest ja linnas toimuvast NATO tippkohtumisest väga vaimustuses.

„Isegi linnapea ütles, et äkki saate [tippkohtumise ajaks] linnast lahkuda, minge puhake, minge näiteks Kaunasesse!“ rääkis Delfile Laurinas, kes jäi spetsiaalselt tippkohtumiste ajaks Vilniusesse. Olgugi, et paljud tänavad on suletud ja liikumine raskendatud.