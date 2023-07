Kreml: G7 julgeolekugarantiid Ukrainale on kallalekippumine Venemaa julgeolekule

„Ukraina NATO-sse astumise teema – me suhtume sellesse teemasse väga negatiivselt. See teema korreleerub vahetult kõlanud avaldustega selle kohta, et seitsmiku riigid annavad julgeolekugarantiid. /.../ Me peame seda äärmiselt ekslikuks ja potentsiaalselt väga ohtlikuks. Sest andes Ukrainale mis iganes julgeolekugarantiid, ignoreerivad need riigid tegelikkuses rahvusvahelist julgeoleku jagamatuse põhimõtet. See tähendab, et andes julgeolekugarantiid Ukrainale, kipuvad nad kallale Vene Föderatsiooni julgeolekule. See on võimatu. Ja see kätkeb keskmises, pikas ja isegi lühiajalises perspektiivis väga ja väga negatiivseid tagajärgi,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.