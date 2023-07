Meelis Oidsalu: NATO peasekretariaati tabas Ukraina teemal paanikahoog

„Kui ma eile kuulasin NATO peasekretäri Jens Soltenbergi pressikonverentsi ja eriti hoolega neid vastuseid, mis ta andis segaduses Ukraina ajakirjanike küsimustele selle kohta, et mida siis õigupoolest Ukrainale öeldi, siis mina puhtalt inimlikult tasemel ütleksin, et peasekretariaati tabas paanikahoog. Sest jutt sellest, et Ukraina koht on NATO-s, aga ametlikku liitumisprotsessi me veel ei alusta – see on see, mida sisuliselt öeldi – see jutt tundub natuke liiga toores või läbimõtlemata nii sõnastuslikul kui diplomaatilisel tasemel,“ rääkis Oidsalu ERRile.