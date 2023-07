USA ametniku sõnul peab Ukraina NATO-ga liitumiseks veel hulga reforme läbi viima

„Ukraina peab endiselt läbi viima hulga reforme, et ühineda,“ ütles Sloat. „Me tunnustame, et Ukraina on juba reformide osas märkimisväärselt edasi liikunud /.../ Aga nagu nii president [Joe Biden] on öelnud kui ka kommünikees selgeks tehakse, peab Ukraina endiselt läbi viima veel demokraatlikke ja julgeolekusektori reforme. President on selgelt öelnud, et me usume, et Ukraina suudab sinna jõuda. Aga see jääb endiselt nõudeks, et Ukraina saaks ühineda.“