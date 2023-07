VIDEO | Kas NATO poolt Ukrainale antud lubadused on tõesti konkreetsed? Seletab välisminister Tsahkna

Konkreetsust näitab ministri sõnul muu hulgas see, et lõpptekstis ei sisaldu Ukraina liitumise kohta ühtegi kuupäeva, vaid öeldakse välja, et otsus langetatakse siis, kui on õige aeg.

„Kui vaatame kasvõi olukorda kolm-neli kuud tagasi, kus ei olnud mingit soovi tippkohtumisel Ukraina liitumise küsimust isegi arutada, siis tegelikult täna oleme kokku leppinud täpselt selle, mida tahtsime,“ seletas Tsahkna. „Algas Ukraina tee NATO-sse, seal on väga konkreetsed kokkulepped, mis puudutavad järgmisi samme. Välisministrite tasemel hakatakse süsteemselt üle vaatama Ukraina teed NATO-sse ja seda eest tõmbama. Kaotatakse ära vaheaste ehk liikmelisuse tegevuskava (MAP). Sõnastati ära, et otsus langetatakse siis, kui on õige aeg, mitte ei pandud tingimusi seoses kuupäevadega või näiteks sellega, et Ukraina võidab sõja. See oleks andnud Putinile võimaluse hoida pikalt külmutatud konflikti ja siis oleks võimalik viidata, et näe, sõda ei ole veel lõppenud.“

Samuti nimetas Tsahkna oluliseks NATO-Ukraina nõukogu moodustamise otsust. „Saan aru ka ukrainlaste frustratsioonist või kriitilisest meelest, kuna nemad on täna sõjas ja kindlasti olnuks tore teatada, et Ukraina ongi alates tänasest NATO liige,“ ütles minister. „Ootused ja praktika on väga tihti erinevad asjad, aga võin öelda, et see oli väga suur ja põhimõtteline otsus, mis siit tuli.“

