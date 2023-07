Väljaanne Projekt: Jevgeni Prigožin on põdenud vähki

Projekt teatab, et sellest rääkisid kaks Prigožini töötajat, kes on temaga viimastel aastatel suhelnud. Mõlemad kinnitasid, et jutt käib kõhupiirkonna vähist.

Prigožini vähiravi kestis pikka aega ja ta läbis tõsise teraapia, ütles üks allikas, kelle sõnul on nüüd kasvaja moodustumise protsess peatunud. Selle haiguse tõttu on Prigožinil tervislikud eluviisid ja range dieet. Üks Prigožini pikaaegsetest töötajatest ütles, et on viimasel ajal ainult korra näinud, et ta lubas omale klaasi limonaadi.

Selle kasuks, et Prigožinil on tervisehädasid, räägib ka läbiotsimise ajal tema majast leitud meditsiinikabinet, kus on haiglavoodi, hingamisaparaat ja muid seadmeid.

Lisaks sellele on teada, et Prigožin on olnud ravil eliitkliinikus Sogaz ning oli üks selle esimesi kliente staatuses „super VIP“. Vähemalt on ajakirjanikud selle kliiniku VIP-klientide hulgast varem leidnud kellegi Dmitri Isaakovitš Geileri. Läbiotsimisel Prigožini juures leiti aga pass sellele nimele, milles oli Prigožini foto.

Prigožini tuttavad ei välista, et terviseprobleemid võisid mõjutada tema otsust mässu tõsta.

„See on inimene välja lõigatud mao ja soolikatega!“ ütles üks tuttavatest.