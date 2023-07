VAATA JÄRELE | Reinsalu: Ukraina kohta pandi NATO tippkohtumisel kirja väga segane sõnum

Üle ja ümber ei saa endiselt ka Türgiga seotud vastuoludest. Spekuleeritud on peale Rootsi-Türgi suhete ka selle üle, kas Erdoğan sai Rootsi NATO liikmeks lubamise eest vahetuskaubaks USA F-16 hävitajad. Reinsalu arvates on Türgi ja USA milleski kindlasti kaubale saanud ning see koostöö võib olla nii majanduslik kui ka riigikaitseline. Samas oli teema õhus enne Türgi presidendivalimisi ja nüüd on Erdoğanil ka parlamendis absoluutne enamus. „See tähendab, et tal on manööverdamisruumi selle võrra rohkem,“ rõhutas Urmas Reinsalu.

Välisminister Margus Tsahkna ütles täna hommikul Delfile: „Konkreetsust Vilniuses tehtud otsustest Ukraina osas näitab see, et lõpptekstis ei sisaldu Ukraina liitumise kohta ühtegi kuupäeva, vaid öeldakse välja, et otsus langetatakse siis, kui on õige aeg.“ Urmas Reinsalu sõnul kinnistab see avaldus ainult eeldust, et liikmesriikidel pole Ukraina asjus konsensust. „See on minu jaoks tagasiminek Bukaresti avaldusest, kus öeldi selgelt ja lühidalt, et Ukrainast ja Gruusiast peavad saama NATO liikmesriigid,“ vastas endine välisminister Tsahknale.

Martin Hurta üllatas Türgi presidendi esmaspäeva päeval väljendatud mõte lasta Rootsi NATO liikmeks ainult siis, kui nemad pääsevad vastutasuks EL-i. Ent teda ei üllatanud siiski Türgi silmanähtavad püüdlused siluda suhteid Euroopa Liidu teatud liikmesriikidega. „Seal võivad olla mängus väga pragmaatilised huvid, ei tasu kõikidega samal ajal tülis olla,“ tõdes Hurt. Pärast viimaseid Türgi presidendivalimisi on tema hinnangul mitmed asjad muutunud – vahetunud on nii ministrid kui ka retoorika.

Suurimad proovikivid seotud taristuga

Balti kaitseministrid allkirjastasid eile deklaratsiooni selle kohta, et nad lubavad hakata pakkuma NATO liitlaste õhujõududele harjutusalasid. Mis uusi võimalusi see annab? Kaitseministeeriumi Euroopa Liidu ja NATO osakonna juhi Madis Rolli sõnul on deklaratsiooni sihtgrupiks meie liitlased. „Oleme harjutanud nendes alades juba pikemat aega. See rõhutab, et meie jaoks on õhukaitse teemad tähtsad ja me teeme Balti riikidega koostöös omalt poolt kõik, et pakkuda võimalusi õhuväe ja õhukaitsesüsteemide väljaõppeks,“ selgitas ta.

Eesti jaoks suuremad proovikivid ei ole tema sõnul seotud niivõrd õhuharjutusaladega, kuivõrd taristuga. „Näiteks Ämari on juba üle koormatud, sinna on vaja investeeringuid ja uusi kasarmuid, samuti tulevastele hävitajatele täiendavaid angaare ja varjualuseid,“ loetles Roll.

President Alar Karise julgeolekunõuniku Liis Mure sõnul võib Eesti NATO uute kaitseplaanidega rahul olla. „Need tegelevad palju konkreetsemalt Venemaast lähtuva ohuga,“ rõhutas ta. Mure sõnul on uute plaanide puhul tegemist konkreetse sõjaplaaniga, millega on seotud konkreetsed üksused. Samuti on täpsustatud, kes ja kuidas vägesid juhatab. „Lõpuks saame me hakata päriselt läbi harjutama, kuidas NATO meie regioonis sõda peab,“ lisas presidendi nõunik.