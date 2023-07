VAATA JÄRELE | Reinsalu: Ukraina kohta pandi NATO tippkohtumisel kirja väga segane sõnum

Välisminister Margus Tsahkna ütles täna hommikul Delfile, et „konkreetsust Vilniuses tehtud otsustest Ukraina osas näitab see, et lõpptekstis ei sisaldu Ukraina liitumise kohta ühtegi kuupäeva, vaid öeldakse välja, et otsus langetatakse siis, kui on õige aeg.“ Urmas Reinsalu sõnul kinnistab see avaldus ainult eeldust, et liikmesriikidel puudub Ukraina osas konsensus. „See on minu jaoks tagasiminek Bukaresti avaldusest, kus öeldi selgelt ja lühidalt, et Ukrainast ja Gruusiast peavad saama NATO liikmesriigid,“ vastab endine välisminister Tsahknale.