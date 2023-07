Urmas Paet NATO avaldusest: paraku oli see ootuspärane

„Tippkohtumise kommünikees öeldakse, et „Ukrainale antakse alliansiga liitumiskutse siis, kui liitlased on nõus ja tingimused on täidetud. Ukraina julgeolek on liitlastele ja alliansile väga tähtis.“ Kena. Aga see on olnud kogu aeg teada, et ainult nii saavad uued liikmed NATOga liituda,“ sõnas ta lisades, et näiteks nii said värskelt Soome ja Rootsi liituda.