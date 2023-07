Riho Terras NATO avaldusest Ukraina kohta: see on tõsine pettumus

Terras märkis, et kõik mäletavad 2008. aasta NATO tippkohtumist Bukarestis, kus grupp poeete sõnastas ilusa teksti Ukraina ja Georgia toetuseks. Pärast seda ründas Venemaa Georgiat ning mõned aastad hiljem Ukrainat.

„Ei pea olema selgeltnägija, et mõista, mis tuleb järgmiseks. Kuna üksmeelt ei leitud, jäeti uks Ukrainale irvakile, kuid konkreetset lubadust Ukrainale anda ei suudetud. Lause „Saame Ukrainale anda alliansiga liitumiskutse siis, kui liitlased on nõus ja tingimused on täidetud,“ ei ole midagi uut, vaid alati kehtinud põhimõtte kordamine. See on tõsine pettumus,“ ütles Terras.

Tema sõnul ei tohi Vilniuse tippkohtumine Ukrainat halli tsooni jätta. Terras ütles, et see oleks Venemaale signaal, et seni kui sõjategevus jätkub, ei saa Ukraina NATOga liituda. Selline signaal annaks Putinile omakorda lisamotiivi kurnamissõda jätkata – Venemaal ju kahuriliha on.

„Kõige häirivam on seejuures, et NATO väärtuspõhise organisatsioonina ei leidnud lahendust, kuidas seda olukorda vältida,“ jätkas Terras. „Veelgi hullem on see, et see on pettumus ka ukrainlastele. Nemad ju võitlevad ja ohverdavad enda elusid NATO ja Euroopa Liidu riikide eest.“

Terras ütles, et ka sõnum NATO abipaketi (CAP) laiendamisest jääb lahjaks. Majanduslik ja sõjaline abi Ukrainale on tema sõnul üliolulised ning seni antud summad ja varustus kahvatuvad tegeliku vajaduse kõrval. „Kui Ukrainale NATOga seoses konkreetseid lubadusi anda ei taheta, siis tuleb anda neile kõik, mis vajalik, et Venemaa selle sõja kaotaks. Siis kaovad ära ka ettekäänded ja vabandused Ukraina NATO liikmesuse kohta,“ lisas Terras.