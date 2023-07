Lavrov: USA on pannud Soome ja Rootsi täielikult alluvasse seisundisse

„Me astume adekvaatseid samme ja julgen teile kinnitada, et õigeaegseid,“ lausus Lavrov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Rabas see kiirus, millega Soome ja Rootsi loobusid oma neutraalsest staatusest, neist eelistest, mida see neutraalne staatus pikki aastakümneid neile andis, tagas nende suhteliselt iseseisva rolli, tagas neile maine ja autoriteedi ka rahvusvahelisel areenil. No ja lõpuks nad loobusid neist eelistest, mis neil olid majanduslikes ja muudes suhetes Vene Föderatsiooniga,“ ütles Lavrov.

Lavrov teatas, et kiirus, millega see kõik juhtus, paneb loomulikult otsima põhjust täielikult alluvast seisundist, millesse USA ja kogu ülejäänud kollektiivne lääs on need riigid pannud.

Lavrovi sõnul teeb Venemaa kindlasti järeldused sõltuvalt sellest, kui kiiresti ja sügavalt NATO hakkab Soome ja Rootsi territooriume hõlvama.

„Ma kinnitan teile, et kõik seaduslikud huvid Vene Föderatsiooni julgeoleku valdkonnas tagatakse. Vastavad meetmed [võetakse tarvitusele] – me teame, millised need meetmed on ja kuidas need praktikas realiseeritakse,“ lubas Lavrov.