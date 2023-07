Prantsusmaa hakkab Ukrainale kaugmaarakette andma, lisaabi lubab ka Saksamaa

Suurbritannias Storm Shadow nime kandvaid Briti-Prantsuse arenduses valminud rakette on alates maist Ukrainale andnud ka britid. Need võimaldavad anda täppislööke kuni 250 kilomeetri kaugusele. Macroni sõnul aitab uus tarne rünnata Ukrainal sügaval Vene okupatsioonivõimude tagalat. „See on kooskõlas meie doktriiniga, mille eesmärk on võimaldada Ukrainal oma territooriumi kaitsta,“ põhjendas president.