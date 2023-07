Zelenskõi: jäetakse võimalus Ukraina NATO-liikmesuse üle kauplemiseks läbirääkimistel Venemaaga

„Me hindame oma liitlasi. Me hindame meie jagatud julgeolekut. Ja me peame alati lugu avatud arutelust.

Ukraina on NATO tippkohtumisel Vilniuses esindatud. Sest asi on lugupidamises.

Aga ka Ukraina väärib lugupidamist. Nüüd, teel Vilniusesse, saime me signaale, et teatud sõnastust arutatakse ilma Ukrainata.

Ja ma tahaksin rõhutada, et see sõnastus on kutse kohta saada NATO liikmeks, mitte Ukraina liikmesuse kohta.