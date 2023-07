Sotsiaalmeedias arutatakse, kas 2008. aastal Põlissoomlaste endise juhi Jussi Halla-aho blogi „Scripta“ külalisteraamatusse kirjutanud „riikka“ on Riikka Purra, vahendab Yle Uutiset.

Purra õhutas seda arutelu veelgi oma blogipostituses, milles teatas, et on kirjutanud 2000. aastate algusest alates erinevatesse internetifoorumitesse erinevate nimede all.