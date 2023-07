DELFI VILNIUSES | Kaja Kallas: Zelenskõi tulek tippkohtumisele viitab sellele, et kõneluste tulemusega ollakse rahul

Kallas sõnas, et Eesti jaoks positiivne tippkohtumise tulemus, et Ukrainale antakse selge teekaart NATOsse, on lähedal. „Olen olnud kohtumistel kinni, aga tegelikult me oleme päris lähedal ja loodan küll, et saame kokkuleppele lähitundidel,“ ütles Kallas.

Kallase sõnul on oluline, et kõik liitlased näeksid, et Ukraina tulevik on NATOs. „Suured liitlased mõtlevad väga sisuliselt, mida see ka nende jaoks tähendab,“ ütles Kallas.

Kui palju võiks Ukraina kõnelustele kaasa aidata see, kui president Zelenskõi ka ise kohal viibiks? Viimase info järgi on Zelenskõi ikkagi tippkohtumisele suundumas. „Need kokkulepped peavad olema saavutatud varem,“ ütles Kallas ning lisas, et kui Zelenskõi tuleb, siis loomulikult antakse talle kokkulepetest teada. „Ma arvan, et see on hea märk, et president Zelenskõi on tulemas,“ ütles Kallas.

Kallas märkis päeval, et NATOs on probleeme moonavarudega, kui tõsiselt neid probleeme Vilniuses arutatakse? Kallase sõnul nendest räägitakse kaitseinvesteeringute kohustuse valguses. Kallas tunnustas neid riigijuhte, kes on otsesest ohust palju kaugemal, kuid mõistavad kaitsekuludesse panustamise tõsidust.

