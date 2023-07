ERJK kahtlustab Urmas Reinsalu keelatud annetuse vastuvõtmises

ERJK kahtlustus on seotud 2021. aasta kohalike valimistega, kus Reinsalu erakonnakaaslane Tõnis Palts korraldas Reinsalu kampaaniale kihutustööd ning tasus helistajatele. Tasumine toimus läbi Paltsi ettevõtte, kuid kampaaniakulusid pole Tõnis Paltsiga seotud juriidilisele isikule tasumist deklareeritud. See viitab ERJK hinnangul keelatud annetusele. ERJK on saatnud Urmas Reinsalule ka asjus järelepärimise, millele oodatakse vastust hiljemalt juuli lõpuks.