FOTOD KOHTUST | Algas protsess Aruküla veretöös süüdistatava noormehe üle

Hukkunud noormehe Kevini sõbrad olid asjaoludega kursis. Kirjeldati, et tunnistajate sõnutsi ründas Mark Kevinit noaga tühja-tähja pärast. „Vanad tülid. Ja Mark oli purjus ka,“ ütles üks noormees ning väitis, et Mark ongi säärane, kes kisub tüli üles ja kipub teisi ähvardama. „Aga et nuga – küll on kõva mees...“ ütles ta irooniaga.