DELFI VILNIUSES | Margus Tsahkna: nii liitlased, ukrainlased kui Putin peavad saama aru, et Ukraina tee NATOsse on alanud tänasest

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on Vilniuse NATO tippkohtumine alanud Eesti jaoks edukalt. Seda nii selles osas, mis puudutab Rootsi liitumist, regionaalseid kaitseplaane, suurema kaitserahastuse kokkuleppimist ning Ukraina osas pikaajalise sõjalise ja poliitilise toetuse deklareerimist.

Kõige tähtsamaks peab Tsahkna aga seda, kas ja kuidas suudetakse kokku leppida konkreetses sõnastuses, mis puudutab Ukraina teed NATOsse. Nii öelda teekaarti puudutava teksti kokkuleppimine käib Tsahkna sõnul viimase hetkeni, kuid seni liigutakse õiges suunas.

„Läbirääkimised on väga karmid. [...] Enne ei ole kokku lepitud, kui kõik on kokku lepitud - see on vana tõdemus poliitiliste läbirääkimiste puhul ja kui on nii palju osapooli, siis ma ei taha neid kõnelusi praegusel hetkel kommenteerida. Meie eesmärk ei ole luua põnevust, vaid saada siit tippkohtumiselt päris tulemus. Et nii liitlased, ukrainlased kui Putin saavad kõik ühtmoodi aru, et Ukraina tee NATOsse on alanud tänasest,“ sõnas Tsahkna.

„Kui see on konkreetne, seal on järgmised sammud ära kirjeldatud ja kõik saavad sellest ühtmoodi aru, siis võime öelda, et Eesti on rahul ja tegelikult kogu Euroopa peaks olema väga rahul.“

Rootsi osas oli läbimurret oodata

Kas Türgi äkiline laabumine Rootsi küsimuses tuli Vilniuses viibivale Eesti delegatsioonile üllatusena?

„Mina olin optimistlik ja teadsin, et väga tõsised läbirääkimised käivad,“ sõnas Tsahkna. „Euroopa Liidu liikmelisuse letti toomine - võib-olla see oli üllatuslik käik. Aga see, et läbimurre võiks siin Vilniuse tippkohtumisel juhtuda, seda ma uskusin ja mul on väga hea meel, et see toimus.“

Nüüd on Tsahkna sõnul vaid oluline, et Türgi parlament otsuse ka reaalselt ratifitseeriks ning sama sammu võtaks ette kiiret tegutsemist lubanud Ungari.