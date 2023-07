Rootsi pääseb NATOsse! Türgi president andis järele

„On rõõm teatada, et pärast kohtumist nõustus president Erdoğan edastama Rootsi ühinemisprotokolli võimalikult kiiresti Türgi rahvusassambleele ja tagama selle ratifitseerimise,“ ütles Stoltenberg hilisõhtul Vilniuses. „See on ajalooline samm, mis muudab kogu NATO tugevamaks ja turvalisemaks.“

Allianssi peasekretär rääkis, et osana Türgi nõudmiste täitmise protsessist on Rootsi muutnud oma põhiseadust ja tugevdanud terrorismivastaseid meetmeid. Nüüd võib alata Rootsi NATO taotluse ratifitseerimise protsess, kinnitas Stoltenberg.

Ungari on juba varem lubanud, et järgib ratifitseerimisel Türgi eeskuju. „Ungari on selgelt öelnud, et nad ei jää viimaseks riigiks, kes ratifitseerib Rootsi NATO liitumistaotluse,“ märkis Stoltenberg.