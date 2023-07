Jüri Ratase 5050 eurot üldpilti ei muuda. Pruunsilla annetuseta on Keskerakonna rahaline seis palju kehvem kui varem

Teises kvartalis sai Keskerakond tulu kokku 546 271 eurot. Riigitoetus on 205 116 eurot, annetused 330 148 eurot ning liikmemaks 11 006 eurot. See summa aga pole kivisse raiutud, kuna Keskerakonna juhatus otsustas möödunud nädalal, et Parvel Pruunsillale tagastatakse tolle 300 000 euro suurune annetus. Selleta on koondsumma 246 271 eurot.