OTSEBLOGI | Kaja Kallas: oleme Ukraina NATO-liikmesuse küsimuses kokkuleppele lähedal

Kas meie regiooni kaitseplaanid kinnitatakse? Paberil on plaanid valmis ja Eesti otsustajad on väljendanud nendega rahulolu. Ühtlasi on nad mõista andnud, et enne ennatlikku rõõmustamist tuleks siiski ära oodata, kuni need tippkohtumisel ametlikult kinnitatakse. Kuni kõik küsimused pole otsustatud, võivad mõned riigid justkui kõrvalisi teemasid pidurdada, et endale olulisemates küsimustes oma tahtmine saada.

Kas kaitseplaanide tagamine piisavate vägede ja võimetega saab kindla aluse? Eesti soov on, et kõik riigid võtaksid endale kohustuse kulutada kaitsele 2% SKPst. Eraldi on oluline, et piisavalt suur osa sellest kulutataks kaitseinvesteeringutele ning kaitsetööstuseni jõuaksid tellimused, milleta on raske kaitseplaane sisuga täita.

Kas Ukrainale näidatakse selget teed alliansi liikmesuseni? See on tekitanud enne tippkohtumist kõige rohkem vaidlusi. NATO idatiib on Ukrainat julgustava avalduse poolt, aga osa läänepoolsemaid riike eesotsas USA ja Saksamaaga on märksa vaoshoitumad ega ole paindumise märke näidanud. Samas ei kavatse idatiiva riigid millegi lahjaga leppida.