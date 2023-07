Stoltenberg: Rootsi on Türgi Madridis kokku lepitud nõudmised täitnud

„Ma toetan Türgi ambitsioone saada EL-i liikmeks. Samal ajal peame me meelde tuletama, milles me Madridis kokku leppisime,“ ütles Stoltenberg, viidates eelmisel suvel toimunud kohtumisele, kus Rootsi ja Türgi leppisid kokku selles, mida Rootsi peab tegema, et Türgi tema NATO-sse astumise heaks kiidaks, vahendab Aftonbladet.

Stoltenberg leiab, et Rootsi on nüüd need nõudmised, mis sisaldasid muu hulgas uut terrorismiseadusandlust ja relvade eksporti Türgile, täitnud.

„On endiselt võimalik jõuda positiivse otsuseni Rootsi liikmesuse üle siin Vilniuses. Meil ei ole kindlaid garantiisid, aga meil on tippkohtumise ajal ainulaadne võimalus ja me kasutame seda võimalust, et saavutada nii palju edasiliikumist kui võimalik,“ ütles Stoltenberg.