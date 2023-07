Konkurentide värvikas taust: Kõlvart rabas spordirindel, Kiik aga teenis elatist maaklerina

Ka Mihhail Kõlvart on kinnitanud, et kui erakorraline kongress peaks toimuma, on ta valmis taas juhiks kandideerima. Mäletatavasti läks kevadel plaan untsu, kuna partei volikogu ei toetanud erakorralise kongressi korraldamist.

Keskerakonna sees on lahknevad arvamused. Suur toetus on Kõlvartil, ent Kiige trumpkaardiks on see, et tema selja taga seisab ka Jüri Ratas. Küll aga viitavad erakondlased mõlema kandidaadi puhul tõigale, et neil on pikaajaline kogemus Keskerakonnas.