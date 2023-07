Ligi 13 aastat Hollandi peaminister olnud Mark Rutte teatas poliitikast lahkumisest

„Viimastel päevadel on spekuleeritud selle üle, mis võiks mind motiveerida. Ainus vastus on Holland,“ ütles Rutte, vahendab NOS. „Minu positsioon on täielikult sellele allutatud. Pühapäeval otsustasin ma, et ei ole enam kasutatav VVD nimekirja esinumbrina tulevastel valimistel.“

Rutte ütles ajakirjanikele, et tal on segased tunded. „See ei toimu täiesti ilma emotsioonideta,“ ütles Rutte. „Aga on ka hea tunne teatepulk edasi anda.“

Rutte on olnud Hollandi peaminister ligi 13 aastat ning Vabaduse ja Demokraatia Rahvapartei (VVD) poliitiline juht 17 aastat.

Rutte lükkas ümber väited, et aitas valitsuse kukkumisele kaasa, sest VVD on praegu küsitluste järgi suhteliselt heal positsioonil.

„See ei ole lihtsalt tõsi,“ ütles Rutte.

Küsimusele, mis on teda peaminister olles kõige rohkem puudutanud, vastas Rutte nähtavalt liigutatuna: „MH17. See oli nii suur asi.“ MH17 on 2014. aastal Ukraina kohal alla tulistatud Malaysia Airlinesi lennu number. Lennuk oli teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse ja selles oli palju hollandlasi.

Tippametit NATO-s Rutte ei soovi, kuigi teda on selles seoses mõnikord mainitud. 56-aastane Rutte on juba aastaid ühes Haagi koolis ühiskonnaõpetusetunde andnud ja ta pidas võimalikuks, et võib seda hakata tihemini tegema.

Rutte valitsus kukkus reede õhtul sisserändepoliitikaalaste erimeelsuste tõttu. Pärast kuid kestnud arutelusid varjupaigataotlejate sissevoolu piiramise meetmete üle otsustasid neli koalitsioonierakonda, et nad ei jõua kokkuleppele. Eeskätt Rutte juhitud VVD ja väikseim koalitsioonierakond ChristenUnie (Kristlik Liit) olid diametraalselt vastupidistel seisukohtadel.