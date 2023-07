Channel 4: Itaalia luure kahtlustab Boris Johnsoniga sõbrustanud Lebedeveid koostöös Vene luurega

Dokumentaalfilmis viidatakse Itaalia luureteenistuse tegevusele, mille käigus on juba mõnda aega jälgitud Lebedevite kahte Itaalias asuvat villat. Luureandmete kohaselt on alust arvata, et Lebedevid kasutasid neile Itaalias kuuluvaid kinnistuid spionaažiks.

Itaalia luure kahtlustab, et aastatel 1988-1992 Vene luures töötanud Aleksandr Lebedev pole suhteid KGB ning Vladimir Putiniga lõpetanud. Viidatakse sellele, et Lebedevi lahkumine luureametist oli ebaselge.

Lebedevite villas käis ametiväliselt Boris Johnson. The Guardiani andmete kohaselt oli Johnson nende tihe külaline. Külaskäigud algasid juba siis, kui Johnson veel Londoni linnapea oli.

2018. aastal võttis Johnson osa Brüsselis toimuvast NATO kohtumisest, kus räägiti Sergei ja Julia Skripali mürgitamisest. Kohtumisel nõustusid kõik liidrid, et on väga tõenäoline, et rünnaku taga on Venemaa. Vaid mõni tund pärast kohtumist lendas Johnson Itaaliasse Lebedevite poole külla, vahendab The Guardian.

Johnson rääkis külaskäikudest ametlikult esimest korda eelmise aasta juulis. „Nii palju kui ma tean, ei räägitud ühestki valitsust puudutavast teemast,“ sõnas Johnson möödunud suvel. Dokumentaali kohaselt ei olnud Johnson teadlik, et Lebedevite elamisi jälgitakse.

Itaalia parlamendi väliskomisjoni saadik Lia Quartapelle ütles dokumentaalis, et luureraportite põhjal ei saa välistada, et Aleksandr Lebedev omab sidemeid KGB-ga või suhtleb Putiniga.

Seevastu leidis Boris Johnsoni pressiesindaja, et dokumentaal ei esitanud Lebedevi kohta murettekitavat materjali. „Ei ole õige hinnata inimesi nende sünnimaa või perekonnanime kõla järgi. See on kurnav ja ksenofoobne kampaania,“ lisas ta.

Briti luure endine ohvitser Chris Steele ütles, et on hämmingus, et ametisolev minister veedab aega endise KGB ohvitseriga. Ka endine luureohvitser Mather Dunn ütles filmitegijatele, et poliitikud ei ole harjunud selliste olukordadega toime tulema ning on seetõttu äärmiselt haavatavad.

Jevgeni Lebedevi pressiesindaja seostas dokumentaali samuti Venemaa vastase kiusuga ning eitas Lebedevi osalust spioneerimises. „Sellel väitel on Venemaa-vastase rassistliku ahistamise tunnused,“ sõnas ta.