Teletorni külge langevarjuga rippuma jäänud mees on endiselt haiglas: tema olukord on keeruline

Kriisemann rääkis, et korraldajad suhtlesid kannatanuga laupäeva hommikul ja kohtuvad temaga Kriisemanni teada ka täna. „Tema olukord on keeruline, aga ta on arstide kontrolli all ja pärast taastumist, mis võib võtta orienteeruvalt nädala, peaks ta praeguste plaanide kohaselt tagasi koju pöörduma,“ ütles Kriisemann ja lisas, et seda, mis läks hüppamisega valesti, saab basejumper ainult ise kommenteerida.

Kriisemann sõnas, et basejump on kõrgendatud riskiga spordialaga, millega taolised ja isegi raskemad õnnetused vahel kaasnevad. Sellega on Kriisemanni sõnul osalejad arvestanud ja selliste õnnetustega toimetulekuks sõlmitakse kindlustuslepingud. „Aga ma ei saa teile siin kohal lubada, et selliseid asju enam kunagi ei juhtu. Paraku,“ ütles ta. Kriisemanni sõnul on korraldajad üle käinud kõik varuplaanid, mis kiirendaksid reageerimisvõimet õnnetuste korral. „Midagi kapitaalselt ringi me aga tegema ei pidanud,“ ütles Kriisemann.