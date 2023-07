Kreml: Putin kohtus 29. juunil Prigožini ja Wagneri komandöridega, kes ütlesid, et on riigipeale ustavad

„Ainus, mida me võime öelda on see, et president andis hinnangu ettevõtte tegevusele rindel sõjalise erioperatsiooni käigus ning andis oma hinnangu 24. juuni sündmustele. Putin kuulas komandöride selgitusi ning pakkus neile edasisi variante tööhõiveks ja edasiseks kasutamises lahingutes. Komandörid ise esitasid oma versiooni toimunust. Nad rõhutasid, et on riigipea ja kõrgeima ülemjuhataja ustavad toetajad ja sõdurid ning ütlesid samuti, et on valmis jätkama ka edaspidi võitlust kodumaa eest. See on kõik, mida me saame selle kohtumise kohta öelda,“ lausus Peskov.